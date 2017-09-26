26/09/2017 10:44


Beşiktaş Leipzig maçı muhtemel 11'ler

Beşiktaş Leipzig

Şampiyonlar Ligi'ne Porto galibiyeti ile büyük moral toplayan Beşiktaş bu akşam Alman temsilci Leipzig ile karşı karşıya gelecek

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Beşiktaş Leipzig maçı muhtemel 11'ler belli oldu

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Demme, Sabitzer, Keita, Forsberg, Werner, Augustin


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