Şampiyonlar Ligi'ne Porto galibiyeti ile büyük moral toplayan Beşiktaş bu akşam Alman temsilci Leipzig ile karşı karşıya gelecek

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Beşiktaş Leipzig maçı muhtemel 11'ler belli oldu

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Demme, Sabitzer, Keita, Forsberg, Werner, Augustin