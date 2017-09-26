26/09/2017 10:33


Beşiktaşlı Pepe Şampiyonlar Ligi için iddialı konuştu

Pepe

Beşiktaşlı futbolcu Pepe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam mücadele edecekleri Leipzig takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Portekizli defans oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımıyla oynayacakları grup maçı öncesinde UEFA'nın Almanca dilindeki internet sitesine açıklamalarda bulundu.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin daha çekişmeli olduğunu aktaran Pepe, "Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazabiliriz. Bu sezon gruptan çıkmak zorundayız. Zor olsa da bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir takım olduklarını kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, "Çok zeki bir teknik direktörümüz var. Şenol Güneş, her maç öncesi mükemmel rakip analizleri yapıp bizlere aktarıyor." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'deki futbol atmosferinin etkileyici olduğunu anlatan Pepe, "Real Madrid'de oynarken de Türk futbolu beni her zaman büyülemiştir. Beşiktaş taraftarı, oyuncuları çok kolay motive ediyor. İlk günden kendimi Beşiktaş ailesinin bir üyesi hissettim." değerlendirmesinde bulundu.Pepe, kaybetmeyi sevmediğini herkesin bildiğini, her maçta mücadele etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.


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