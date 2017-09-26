26/09/2017 10:29


Beşiktaş Leipzig maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda

Beşiktaş Leipzig maçı

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Beşiktaş ile Alman temsilci Leipzig karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ve Leipzig arasında oynanacak maç bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Dev mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe,Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Leipzig: Mvogo, Klostermann, Orban, Upamenco, Halstenberg, Demme, Lsanker, Keita, Sabitzer, Forsberg, Werner


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