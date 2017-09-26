26/09/2017 10:29
Beşiktaş Leipzig maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Beşiktaş ile Alman temsilci Leipzig karşı karşıya gelecek
Beşiktaş ve Leipzig arasında oynanacak maç bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Dev mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe,Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
Leipzig: Mvogo, Klostermann, Orban, Upamenco, Halstenberg, Demme, Lsanker, Keita, Sabitzer, Forsberg, Werner