26/09/2017 09:23


Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında üzen gelişme

Naim Süleymanoğlu

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Süleymanoğlu karaciğer nakli olmadığı takdirde hayatını kaybedecek.Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Hastalığının kimse tarafından bilinmesini istemeyen Naim Süleymanoğlu, en yakınlarına şu sözleri söyledi: "Kimseye söylemeyin, kimseden benim için bir yardım sakın talep etmeyin, kimseyi aramayın, zaten yaşımı doldurdum. Ölürsem ölürüm."

Çocuğundan bile hastalığını saklayan Naim Süleymanoğlu'nun durumunun ciddiye binmesinin ardından, yakınları Halil Mutlu'ya haber vermek zorunda kaldı.

Süleymanoğlu'nun 2 aydır yoğun tedavi gördüğü kaydedildi. Geçen hafta iyileşip taburcu edilen Cep Herkülü, iki gün sonra tekrar fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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