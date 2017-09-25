25/09/2017 22:13
Beşiktaş Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın bilgileri
Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş rakibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek
Beşiktaş ve Leipzig takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı 26 Eylül Salı akşamı 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe,Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
Leipzig: Mvogo, Klostermann, Orban, Upamenco, Halstenberg, Demme, Lsanker, Keita, Sabitzer, Forsberg, Werner