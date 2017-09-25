25/09/2017 22:13


Beşiktaş Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Leipzig

Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş rakibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ve Leipzig takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı 26 Eylül Salı akşamı 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe,Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Leipzig: Mvogo, Klostermann, Orban, Upamenco, Halstenberg, Demme, Lsanker, Keita, Sabitzer, Forsberg, Werner


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