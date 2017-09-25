25/09/2017 20:55


Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme

Naim Süleymanoğlu

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi ediliyor

Edinilen son bilgiye göre Naim Süleymanoğlu'na bir süre önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu.Genel durumunun kötüleşmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naim Süleymanoğlu, tedavisi yapılmak üzere yoğun bakım ünitesine alındı.Burada uyutularak tedavi edilen eski milli haltercinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da Naim Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşabilmesi için acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu ifade etti.


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