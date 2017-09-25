25/09/2017 16:22


Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Liginde dev görev

Atletico Madrid Chelsea

Atletico Madrid ve Chelsea arasında 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçta Türk hakem Cüneyt Çakır görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak C Grubu müsabakasında, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.


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