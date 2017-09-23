23/09/2017 21:26


Fenerbahçe taraftarından Caner Erkin protestosu

fenerbahçe beşiktaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan nefes kesen mücadelede önemli anlar yaşandı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin, diz çökerek siyah beyazlı taraftarları selamladı. Caner'in bu hareketi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.Fenerbahçeli taraftarlar, Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamlamasına büyük tepki gösterdi.Ülker Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak derbi öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar da sahada ısınan oyunculardan ilk olarak Caner Erkin'i tribünlere çağırdı. Caner Erkin de tribünlere doğru giderek dizlerinin üstüne çöktü ve taraftarı selamladı. Bunun ardından da Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Caner Erkin'e uzun süre tepki gösterdi.


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