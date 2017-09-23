23/09/2017 21:16


Derbide nefes kesen mücadele maçta 3. kırmızı kart

fenerbahçe beşiktaş maçı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbide 85. dakikada Atiba kırmızı kart gördü. Ardından Janssen'in vuruşu ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 2-0 öne geçti

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sarı lacivertliler rakibi Beşiktaş'ı evinde ağırlıyor.

DEV DERBİDE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen

Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.


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