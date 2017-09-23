23/09/2017 21:16
Derbide nefes kesen mücadele maçta 3. kırmızı kart
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbide 85. dakikada Atiba kırmızı kart gördü. Ardından Janssen'in vuruşu ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 2-0 öne geçti
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sarı lacivertliler rakibi Beşiktaş'ı evinde ağırlıyor.
DEV DERBİDE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen
Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.