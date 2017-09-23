23/09/2017 21:09


Aykut Kocaman ile Şenol Güneş arasında gergin dakikalar

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbide Cenk ile İsla arasında bir tartışma yaşanırken Şenol Güneş de Fenerbahçeli teknik direktör Aykut Kocaman'a birşeyler söyledi

O sırada Güneş'e bakan Kocaman bana mı diyorsun dercesine bir işaret yaptı. Şenol Güneş bunun üzerine İsla'yı göstererek uyarsana oyuncunu diyerek Kocaman'a sert bir serzenişte bulununca Aykut Kocaman da sert bir hareketle Güneş'e karşılık verdi ve sırtını döndü.

 

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