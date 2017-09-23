Volkan Demirel yıllar sonra bir ilki yaşadı
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, Beşiktaş mücadelesinde 10 yıl aradan sonra ilk kez yedek kulübesinde kaldı
Tecrübeli file bekçisi Süper Lig'de 19 Mayıs 2007'de oynanan Galatasaray derbisinde kaleyi Serdar Kulbilge'ye kaptırmıştı. Volkan daha sonra Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı 42 derbi maçta da kaleyi korumuştu.Volkan, 10 yıl sonra Süper Lig'de yine bir derbide yedek kulübesinde oturdu.Volkan Demirel, bu sürede Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan bazı derbilerde ya yedek beklemiş ya da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.