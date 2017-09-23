Dev derbide ilk yarı sonucu 1 gol 2 kırmızı kart
Spor Toto Süper Lig'de rakibi Beşiktaş'ı sahasında ağırlayan Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı
Spor Toto Super Lig'in yeni sezonunda ilk derbi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanıyor. Sarı lacivertliler, 20. dakikada Giuliano'nun penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma 41. dakika daha sonra 43. dakikada gördüğü peş peşe sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Bundan bir dakika sonra Neto, Cenk Tosun'u gole giderken düşürdüğü için direkt kırmızı kart gördü ve iki takım 10 kişi maça devam edecek.