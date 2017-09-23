23/09/2017 18:48


Fikret Orman 'Bu maçı kazanacağımıza inanıyorum'

Fikret Orman

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman dev derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu

Vatan Gazetesine açıklama yapan Orman, “Ne mutlu Beşiktaşlılar'a ki; geçmişte böyle büyük başkanlara sahip olmuşuz. Benim, Süleyman ağabeyle adımın anılması bile büyük gurur.” dedi. “En çok kiminle selfie çektirmek isterdiniz?” sorusuna yanıt veren Orman, “Babam ve Süleyman ağabeyle” şeklinde cevap verdi.

Beşiktaş taraftarının desteğine dikkat çeken Fikret Orman, “Ömer ağabey inan, bu taraftar beni bile oynatır. Futbolcularımız çok şanslı böyle bir taraftar kitlesine sahip olduğu için ve taraftarlarımız da çok şanslı böyle bir futbolcu topluluğuna sahip oldukları için.” yorumunda bulundu.

BEN KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM

Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Orman, “İki büyük takım sahaya çıkıp oynayacak. Sadece futbolun konuşulduğu bir maç olsun. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz de… Bu bir oyun. Kazanırsak ne biz garanti şampiyon oluruz ne de F.Bahçe kaybederse yarıştan kopar. Ama ben kazanacağımıza inanıyorum” dedi.


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