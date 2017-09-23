Mehmet Demirkol'dan dev derbi öncesi flaş açıklamalar

Spor yorumcusu köşe yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi öncesi açıklama yaptı

İşte Demirkol'un dev derbi öncesi yaptığı değerlendirme;

“Volkan Demirel adına gecenin kahramanı olarak içinde bulunduğu formsuzluk ve moralsizlikten çıkabilmek için ideal bir karşılaşma. O da bunun farkında. Beşiktaş'ta ise Fabri için standardı belli, eski sakarlıklarından uzaklaşmış, güvenilir bir kaleci tanımlamasını yapmak mümkün. Caner, Ersun Yanal dönemindeki asistçi kanat performansına doğru gidiyor. Isla ise ortalarını değerlendirecek bir santrfor arıyordu. Janssen o oyuncu olabilir, bu Isla'yı da yükseltir. Neto-Skrtel ideal ama Skrtel olmaz ve Roman ile Neto sahaya çıkarsa bu ikili, Cenk-Babel-Talisca için kolay lokma olabilir.

Fener, geri çekilip savunma yaparsa Caner ve Quaresma'nın ortaları Beşiktaş'a üstünlük sağlar. O yüzden oyunun merkezine yapılacak sert baskıda Alper-Ozan-Josef'in performansı belirleyici olur. Fenerbahçe, Valbuena ve Guiliano'yu çok geri koşturmadan oynarsa maçın değil ligdeki kaderini değiştirir.

Volkan'ın içinde bulunduğu formsuzluk ve moralsizlikten çıkabilmek için ideal bir maç. Sezon başından bu yana kalesine gelen topların yarısından fazlası gol oldu. Sadece onda değil, Fenerbahçe kaleci departmanında sorun var. Tüm bu zor durumu maçın kahramanı olarak ortadan kaldırabileceğini biliyor.

İki takımın savunma hattında hücum gücüne katkı yapan birer oyuncu var: Caner ve Isla. Caner, Ersun Yanal dönemindeki asistçi kanat oyuncusu performansına doğru gidiyor. Isla ise yaptığı ortaları değerlendirecek bir santrfor arıyordu. Janssen bu oyuncu olabilir. Janssen'in varlığı Isla'yı yükseltebilir.

Fabri standart iyi bir kaleci formu yakalamış durumda. Ondan ne alacağınızı biliyorsunuz. Güvenilir. Geçen yıl zaman zaman sergilediği sakarlıklardan uzaklaşmış duruyor. Ayakları Volkan'a göre çok daha iyi. Takımın savunmasında temel bir rolü var.

Fenerbahçe, Neto-Skrtel ikilisiyle idealini bulabilir. Ancak Roman-Neto ikilisi Cenk- Babel-Talisca için kolay lokma olabilir. Fenerbahçe orta sahasının savunmaya destek vermesi şart. Hasan Ali-Quaresma eşleşmesi ilginç olacak. Karta açık bir çarpışma.

Oyunun kaderine orta sahalar karar verecek. Fenerbahçe muhtemelen Oğuzhan ve Atiba'ya erken ve sert baskı yapmak isteyecek. Onların Pepe- Caner-Talisca üçlüsünden oyun kurma yönünde alacakları yardım belirleyici olur. Fenerbahçe açısından çıkmaz şu: Geri çekilip savunma yaparsanız Caner ve Queresma'nın ortalarında Cenk, Babel ve Talisca, Neto-Roman ikisilisine üstünlük sağlar. O zaman Fenerbahçe oyunun merkezine sert baskı yapacak demektir. Alper, Ozan ve Josef'in performansları bir başka direkt belirleyici olacaktır. Eğer Valbuena ve Guiliano'yu çok geri koşturmadan oynayabilirlerse Fenerbahçe sadece maçın değil ligdeki kaderini değiştirir. Beşiktaş açısından işin psikolojisini idare etmek dışında bir soru işareti yok. Ne oynayacakları belli. Ama Kadıköy psikolojisi çoğu zaman insana bildiğini unutturuyor.”