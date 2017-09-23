Siyah beyazlı taraftarlar Ülker Stadı'na giriş yaptı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında saat 19.30'da başlayacak maç öncesi siyah beyazlı takımın taraftarı Ülker Ülker Stadyumu’na geldi

Dev derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi polis eskortluğunda Kadıköy’e getirilen Beşiktaş taraftarı ile bir servis şoförü arasında kavga çıktı. Servis şoförüyle taraftarın laf kavgası bir anda büyürken, servis şoförü taraftarların saldırısından çevik kuvvetin araya girmesiyle kurtuldu.Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi stadyum önünde gerginlik yaşandı. Bir servis şoförü ile stada polis eşliğinde getirilen Beşiktaş taraftarı arasında laf kavgası çıktı. Bunun üzerine taraftarlar servise saldırdı. Servis şoförü kendini araca kapatarak saldırıdan kurtulurken, kısa sürede çevik kuvvet olay yerine geldi. Çevik kuvvet taraftarları iterek uzaklaştırdı. Bu sırada bazı taraftarlar tekrar servise saldırınca, şoför gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı.