23/09/2017 18:31


Dev derbi öncesi Ahmet Çakar'dan önemli açıklamalar

Ahmet Çakar

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Beşiktaş derbisine dair önemli açıklamalarda bulundu

Ahmet Çakar "Öyle bir derbiki bir takım kaybederse fazla toz kalkmaz.Beşiktaş kaybeder derki "Fazla önemli değil. 34. haftanın sonuna bakacağız. Telafi ederiz." Ama Fenerbahçe kaybederse işler değişir. Öncelikle 13 yıllık Kadıköy'de ki Fenerbahçe üstünlüğü biter. Artı Fenerbahçe ligde çok geride kalır. Duruluyor gibi olan sular tekrar çalkalanmaya başlar. Aykut Kocaman, oyuncular ve Aziz Yıldırım tartışılır tekrar. Büyük ama büyük problemler olur ve bu sezon evinde oynadığı hiç bir maçı kazanamamış olur. İşte bu durum Fenerbahçe'ye çok zarar verir. Hatta daha iddialı konuşayım Fenerbahçe kaybederse Ağustos'ta Avrupa'yı, Eylül'de de Süper Ligi bitirmiş olur. Bu dakikadan sonra bu Beşiktaş, bu Galatasaray, bu Başakşehir ve bu Trabzonspor varken Fenerbahçe şampiyon olamaz. Fenerbahçe yenerse ne olur, camia tekrar kenetlenir, Aykut Kocaman toparlar ve takım kendine gelir. Dolasıyla bu derbi bir takım için çok kritik bir maç" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Kadıköy'de daha avantajlı ve önde olan takım olduğunu belirten Çakar "İki takıma baktığında futbolcu kalitesi, rahatlık, form durumuna baktığımızda Beşiktaş her konuda daha önde. Matematik var sonuçta; Porto'yu Porto'da yenen Beşiktaş, Kadıköy'de de Fenerbahçe'yi yenebilir. Ancak kağıt üzerinde bunu söylemek kolay ancak Kadıköy'un büyülü atmosferi, 55 bin Fenerbahçelinin baskısı da göz önüne alırsak 3 ihtimal de bitebilir bu maç" şeklinde konuştu.

 

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