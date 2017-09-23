23/09/2017 10:58


Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Bursaspor-Galatasaray

Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında Galatasaray, rakibi Bursaspor'un evine konuk olacak

İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak. Futbolseverler Bursaspor-Galatasaray maçını beIN Sports 1'den canlı izleyebilecekler.

 

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