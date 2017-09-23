Fenerbahçe Beşiktaş derbisi muhtemel 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11 kadrosu belli oldu
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman da bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışına dahil etmek istiyor. Diğer yandan Beşiktaş güçlü kadrosu ise ligdeki başarılı seriyi bozmak istemiyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumunda oynanacak maç bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beİN Sports 1'den canlı olarak ekrana gelecek. Dev derbide Ali Palabıyık düdük çalacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neto, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Ekici, Ozan, Valbuena, Janssen, Giuliano
TEKNİK DİREKTÖR: AYKUT KOCAMAN
BEŞİKTAŞ: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş