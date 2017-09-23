23/09/2017 10:26


Fenerbahçe Beşiktaş derbisi muhtemel 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Beşiktaş

Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11 kadrosu belli oldu

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman da bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışına dahil etmek istiyor. Diğer yandan Beşiktaş güçlü kadrosu ise ligdeki başarılı seriyi bozmak istemiyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumunda oynanacak maç bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beİN Sports 1'den canlı olarak ekrana gelecek. Dev derbide Ali Palabıyık düdük çalacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neto, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Ekici, Ozan, Valbuena, Janssen, Giuliano

TEKNİK DİREKTÖR: AYKUT KOCAMAN

BEŞİKTAŞ: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

 

Göksel Gümüşdağ
Kadir Topbaş'ın yerine Göksel Gümüşdağ mı gelecek
hava harekatı
TSK'dan terör hedeflerine yönelik dev harekat
Fenerbahçe Beşiktaş
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe Beşiktaş
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak
Kim Jong-un
Kuzey Kore liderinden Trump'a yönelik sert açıklamalar
İlgili Haberler
Fenerbahçe Beşiktaş

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Lens

Siyah beyazlı yönetimden derbi öncesi Lens'e uyarı

Aziz Yıldırım

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a karşı hamle

Ali Koç

Ali Koç Fenerbahçe başkanlığı için ilk adımı attı

Son Dakika Haberleri
Göksel Gümüşdağ

Kadir Topbaş'ın yerine Göksel Gümüşdağ mı gelecek

hava harekatı

TSK'dan terör hedeflerine yönelik dev harekat

Kim Jong-un

Kuzey Kore liderinden Trump'a yönelik sert açıklamalar

kadir topbaş

Kadir Topbaş'ın oğlu babasının istifasına sevinmiş işte nedeni

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yap boz tahtası

Bir iş yaparken sadece kendi fikirlerinle hareket edersen hata yapma şansın devamlı vardır.Her insan her şeyi bilemez.Benim en çok bildiğim hiç bir şey bilmediğim demiştir ...

Devam