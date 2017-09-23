Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam nefes kesen bir mücadele ekranlara gelecek. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman da bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışına dahil etmek istiyor. Diğer yandan Beşiktaş güçlü kadrosu ise ligdeki başarılı seriyi bozmak istemiyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumunda oynanacak maç bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beİN Sports 1'den canlı olarak ekrana gelecek. Dev derbide Ali Palabıyık düdük çalacak.