Ali Koç Fenerbahçe başkanlığı için ilk adımı attı

1907 Fenerbahçe Derneği'nin kuruluşunun 25'inci yılı nedeniyle düzenlenen kutlamada açıklama yapan Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı

Ali Koç'un kutlamada yaptığı açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Teknolojinin olduğu yerde istenmeyen şeyler oluyor, bu film istediklerimizi ne kadar yansıttı bilmiyorum. İnşallah bir nebze istediğimiz ruhu yansıtabilmişizdir.

Aziz Yıldırım 50 kurucu üyeden biri oldu. Onun başkanlığında da güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum. Bu heyecan dolu yolculuğa 13 yıl boyunca başkanlık yapma şansına sahip oldum. Biraz önce ortak paydası- dünyası Fenerbahçe olan isimlerin, konu Fenerbahçe olduğunda kulübümüzün yanında olduğunu hatırlama şansını bulduk.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Başkanımız 16-20 milyon Euro'luk bütçemiz varken stadı inşa etti. Kendi emeği ve öz kaynağıyla yaptı. Bugün geldiğimiz noktada Beşiktaş dışında aynı şey söyleyemeyiz. Galatasaray'ın yeni stadında derbiyi 2-1 kazanmıştık. Ertesi gün konuyla ilgili bir televizyon programına katıldım.... Evet beğendim dedim, güzel bir stattı onları tebrik ederim ama; bizim stadımızıda bizim terimiz, emeğimiz öz kaynağımız var. O gün onu demiştim şimdi aynı şeyi savunuyorum.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin tüm malvarlığı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aittir; aynı zamanda kalpleri de aynıdır.

Fenerbahçe'nin gönlümüzdeki yeri çok büyüktür. Türk sporunda taşıdığı sorumluluklar olağanüstü büyüktür. 1907 Derneği olarak da bizim de sorumluluklarımız vardır. Sayın Aziz Yıldırım bu yolculuğa bizimle eşlik etti. Aziz Yıldırım ve yönetimleri kulübümüze fark ve değer yaratacak projeler kattığı için hep beraber teşekkür ederiz.

FENERBAHÇE UMUTTUR

Fenerbahçe umuttur, güne umutla başlayabilmektir. En kötü gününde bile benim için öyledir. Futbol takımımız günün birinde şampiyonluğun en güçlü kulübü olduğunu gösterecektir. Umuyorum ki bu başlangıcı Beşiktaş derbisinde yapacaktır. Şampiyonluk denkleminin hangi branşta olursa olsun en önemli unsurlarından biri tribün desteğidir. Bu desteği ne olursa olsun vereceğiz ve güzel günler bizi bekliyor.

Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var... 13 yıl gururla sürdürdüğüm 1907 Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bırakıyorum. ... 2018 yılında yapılacak olan Olağan Seçimleri için... 1907 derneğinin seçim siyasetine karışmaması için dernek başkanlığı görevinden ayrılıyorum.

Seçim sürecinin daha şeffaf olması sebebiyle karar aldım. Sizlerden bir ricam var, lütfen benden duymadan hiçbir habere inanmayın. Zorlu bir süreç olacak. Sosyal medyada bana sahip çıkan, destek veren tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sosyal medyada artık rejimler, hükümetler etkileniyor. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Fenerbahçe'nin gücünü tüm dünyada hissettirmek için bir olmalıyız.