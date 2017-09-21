21/09/2017 18:01


Fikret Orman'dan Ali Palabıyık açıklaması

Fikret Orman

Siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem Ali Palabıyık hakkında açıklama yaptı

Fikret Orman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen seneki maçta sıkıntı yaşadık. Tatsız bir maçtı. İnşallah bu maçta etki altında kalmaz. Allah ona hakem şansı versin. Bu sene bizim maçımızı yönetti. Gördüğü ne isi onu versin. Bazen yanlışta verebilir. Verdiği kararları maçın atmosferinden değil de gözleri ile vermesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"BEN CEZANIN BU MAÇTAN SONRA BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Derbiyi izlemeyecek olmasının özel bir nedeni olmadığını ifade eden Orman, "Cezalıydım, yeni bitti. Ben cezanın bu maçtan sonra biteceğini düşünüyordum. Bazen aradaki süreçleri saymıyorlar. O öyle değilmiş. Sezon başlangıcı ile aradaki süreç sayılmıyormuş. Ben onu milli takım arasında da sayılmıyor diye biliyordum. O yüzden katılmayacağım. Özel bir sebep yok. Fenerbahçe maçında birçok maça gittim. Birçok maç seyrettim. Fenerbahçe orada bizimle ilgilendi. Bu maçta öyle olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Orman ayrıca taraftarı geren şeyin basın ve yöneticiler olduğunu söyledi.


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