21/09/2017 17:52


Beşiktaş'ta dev derbi öncesi sakatlık şoku

Adriano

Geçtiğimiz hafta sakatlanan Adriano'nun Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta forma giyemeyeceği öğrenildi

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Atiker Konyaspor maçında sakatlanan siyah beyazlıların Brezilyalı bek oyuncusu Adriano, hafta sonu oynanacak olan kritik Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Sol baldır adalesi (Soleus kası) zarında mikro yırtık tespit edilen Adriano'nun tedavisi sürerken, oyuncunun derbi maçında oynamayacağı ifade edildi. Aynı maçta parmağında çıkık oluşan Alvaro Negredo'nun oynamasında bir engel yok.


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