21/09/2017 16:49


İran'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif

Fatih Terim

İran İstiklal Spor Kulübü üst yöneticisi Rıza İftikari, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek istediklerini açıkladı

İstiklal takımının resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan İftikari, teknik direktör arayışının devam ettiğini ve kulübün ilk tercihinin Terim olduğunu belirtti.

İftikari açıklamasında, "Elbette bizim ilk tercihimiz, Türkiye'nin büyük teknik direktörlerinden Sayın Fatih Terim. Kendisiyle anlaşmamız durumunda, sonucu taraftarlarımızla paylaşırız." ifadelerine yer verdi.

İran'ın büyük takımları arasında yer alan başkent takımı İstiklal Spor Kulübü, 1945 yılında kuruldu. İran Persian Gulf Pro Lig'ine bu yıl iyi bir başlangıç yapamayan İstiklal takımının, 8 lig şampiyonluğu, 6 kupa birinciliği ve 2 Asya Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu bulunuyor. İstiklal takımı, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada topladığı 5 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor. 


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