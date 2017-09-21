21/09/2017 14:16


Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

fenerbahçe beşiktaş

Süper Lig'de ilk derbi Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları arasında oynanacak. Dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu

23 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 6. HAFTA MAÇ HAKEMLERİ

Trabzonspor Alanyaspor: Alper Ulusoy

Konyaspor - Akhisar Bld.: Özgür Yankaya

Gençlerbirliği - Başakşehir: Cüneyt Çakır

Fenerbahçe - Beşiktaş: Ali Palabıyık

Kardemir Karabükspor - Yeni Malatyaspor: Serkat Tokat 

Sivasspor - Göztepe: Halis Özkahya

Kasımpaşa - Kayserispor: Ümit Öztürk

Bursaspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

Antalyaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan

 


sağlık bakanlığı
Bakanlıktan Ferhat Göçer hakkında önemli açıklama
Fikret Orman
Fikret Orman'dan Ali Palabıyık açıklaması
Adriano
Beşiktaş'ta dev derbi öncesi sakatlık şoku
Nevşin Mengü
Nevşin Mengü Uğur Dündar'ın açıklamasını doğruladı
ferhat göçer
Ferhat Göçer doktorluk hakkında kararını verdi
İlgili Haberler
Fikret Orman

Fikret Orman'dan Ali Palabıyık açıklaması

Adriano

Beşiktaş'ta dev derbi öncesi sakatlık şoku

Fatih Terim

İran'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif

Sergen Yalçın

Son dakika Eskişehirspor teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti

Son Dakika Haberleri
sağlık bakanlığı

Bakanlıktan Ferhat Göçer hakkında önemli açıklama

Nevşin Mengü

Nevşin Mengü Uğur Dündar'ın açıklamasını doğruladı

ferhat göçer

Ferhat Göçer doktorluk hakkında kararını verdi

Yayladağı

Suriye'den atılan top mermisi Hatay'a düştü

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yap boz tahtası

Bir iş yaparken sadece kendi fikirlerinle hareket edersen hata yapma şansın devamlı vardır.Her insan her şeyi bilemez.Benim en çok bildiğim hiç bir şey bilmediğim demiştir ...

Devam