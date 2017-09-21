Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de ilk derbi Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları arasında oynanacak. Dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu
23 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 6. HAFTA MAÇ HAKEMLERİ
Trabzonspor Alanyaspor: Alper Ulusoy
Konyaspor - Akhisar Bld.: Özgür Yankaya
Gençlerbirliği - Başakşehir: Cüneyt Çakır
Fenerbahçe - Beşiktaş: Ali Palabıyık
Kardemir Karabükspor - Yeni Malatyaspor: Serkat Tokat
Sivasspor - Göztepe: Halis Özkahya
Kasımpaşa - Kayserispor: Ümit Öztürk
Bursaspor - Galatasaray: Fırat Aydınus
Antalyaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan