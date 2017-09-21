21/09/2017 14:13


Son dakika Eskişehirspor teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti

Sergen Yalçın

Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Erzincanspor maçı öncesinde görevi bıraktığını açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincanspor ile karşılaşacak Eskişehirspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Erzincanspor maçının kendisi ve ekibinin son maçı olduğunu belirten Sergen Yalçın "Biz maliyetli bir ekibiz, Erzincanspor maçı son mücadelemiz olacak" dedi. 

 

Sergen Yalçın
Son dakika Eskişehirspor teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti
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