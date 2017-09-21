Flaş Arda Turan'ın Galatasaray'a gideceği tarih belli oldu
Uzun süredir Barcelona'da forma giyme şansı bulamayan milli futbolcu Arda Turan'ın Ocak ayında Galatasaray'a geri döneceği konuşuluyor
Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda Turan için Galatasaray yönetimi uzun süredir uğraşıyor. Transfer girişimine taraftar karşı çıkınca, Arda Turan "Galatasaray'a gelmeyeceğim" açıklamasını yapmıştı.
Yaşananların ardından Galatasaray Milli yıldız ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Arda Turan bu görüşmede Galatasaray'a Ocak ayı için söz verdi. 30 yaşındaki futbolcu, devre arasında Süper Lig'de Galatasaray formasını terletecek.