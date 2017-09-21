21/09/2017 09:27


Ali Koç'tan Fenerbahçe başkanlığı için flaş hamle

Ali Koç

Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği başkanlık seçimi ile ilgili Ali Koç hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ali Koç ile ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. Ali Koç’un başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneği’nden istifa ederek, başkanlık için ilk adımı atacağını söyledi.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25 yılı nedeniyle gerçekleşecek olan balo bu akşam Four Seasons otelde gerçekleşecek. Gece 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç'un yapacağı konuşma 22.00’de den itibaren derneğin youtube kanalından canlı yayınlanacak.

 


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