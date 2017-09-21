21/09/2017 08:43


Dev derbi öncesi iddia oranları değişti

fenerbahçe beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın iddia oranları değişti

Futbolseverler büyük heyecanla Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesini bekliyor. İddaa risk yönetimi tarafından açıklanan derbinin oranları değişti.

Fenerbahçe'nin oranı 2.00'dan 2.20'ye Beşiktaş'ın oranı 2.60'dan 2.30'a güncellendi.

İşte dev derbinin iddaa oranları

▪️Fenerbahçe: 2,20

▪️Beraberlik: 3,20

▪️Beşiktaş: 2,30


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