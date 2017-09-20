20/09/2017 17:57


İstanbul 2019 Süper Kupa final maçına ev sahipliği yapacak

2019 UEFA Süper Kupa final

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena, 2019 yılında UEFA Süper Kupa final maçına ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin son dönemdeki uluslararası organizasyonlardaki başarısı UEFA kriterlerine uygunluğu ve devlet desteğinin sağlanmış olmasının göz önüne alınmasıyla Beşiktaş'ın bu organizasyona ev sahipliği yapması bekleniyordu.

UEFA son olarak 2005 yılında Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi. Milan ile Liverpool arasındaki unutulmaz final Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. O günden tam 14 yıl sonra İstanbul tekrar bir UEFA ogranizasyonuna ev sahipliği yapacak.


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