20/09/2017 15:21


Mahkemeden Volkan Demirel için flaş karar

Volkan Demirel

Geçtiğimiz Nisan ayında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbide Volkan Demirel’e kale arkasından telefon fırlatan sanığın yargılanmasına başlandı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi futbolcu Volkan Demirel ve avukatı katılmadı. Sanık Aliasker V. ise avukatıyla birlikte salonda hazır bulundu.Kimlik tespitinde kuaförlük yaptığını belirten sanık Aliasker V., savunmasında derbiye yeğenleriyle birlikte gittiğini ve kale arkasında bulunduğu söyledi. Tel örgülerle arasında 3-4 metre mesafe olduğunu kaydeden sanık, “Bu esnada yeğenimin oyun için bulundurduğu ve benim yanımda bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattım. Telefonun Volkan Demirel’e isabet ettiğini görmedim. Pazartesi günü işyerimde öğrendim. Pişmanım, beraatimi istiyorum” dedi.

Soruşturma aşamasında alınan ilk ifadesinde, “Volkan Demirel’in tribünlere yönelik hareketlerinden dolayı galeyana kapılıp telefonu fırlattım” dediğini ancak durumun böyle olmadığını kaydeden sanık, “Ben telefonu Volkan’a fırlatmadım, hedef gözetmedim” şeklinde konuştu.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın duruşmalara katılma zorunluluğunu ve seyirden men tedbirini kaldırdı. Duruşma günü kendisine tebliğ edilen ancak mazeretsiz olarak duruşmaya katılmayan Volkan Demirel hakkında zorla getirme kararı çıkaran mahkeme, duruşma ileri bir tarihe bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aliasker V.’nin sahaya kendisinin kişisel telefonu dışında kullanmadığı başka bir telefon soktuğu ve bu telefonu tribünden kaleci Volkan Demirel’e fırlattığı, telefonun Demirel’in bacağına isabet ettiği belirtilmişti. İddianamede cep telefonunun silahtan sayıldığını bilgisine yer verilirken, sanık hakkında “Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabakanın bozulması” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından 1,5 yıldan 5,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ayrıca sanığa1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası verilmişti.


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