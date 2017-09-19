19/09/2017 21:30


Flaş gelişme Roberto Carlos Süper Lig'e geri dönüyor

Roberto Carlos

Antalyaspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından Roberto Carlos'a teklif götürdüğü iddia edildi

Fanatik'in haberine göre Antalyaspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuk için bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giyen ve Sivasspor ile Akhisar'ın hocalığını yapan Roberto Carlos'a teklif sundu. Yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu ifade edilirken yıllık 2.5 milyon Euro talep eden genç hocaya 1.5 milyon Euro önerildiği belirlendi. Tarafların anlaşma ihtimalleri yüksek.Carlos en son Hindistan takımı Delhi Dynamos'u çalıştırdı.


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