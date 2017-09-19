Sakatlığı geçen Arda Turan bu kez Eibar maçı kadrosuna alınmadı

Arda Turan'ın sakatlığı sona erdi ancak Barcelona Kulübü teknik direktörü Ernesto Valverde Turan'ı Eibar karşılaşması kadrosuna almadı

Barcelona, son iki gündür takımla antrenmanlara çıkan milli futbolcu Arda Turan'ın doktor kontrolleri sonrasında sakatlıktan çıktığını yaptığı yazılı açıklamada duyurdu. Ancak milli futbolcunun İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Eibar'a karşı oynanacak karşılaşmada Katalan ekibinin kadrosunda yer almadığı görüldü.

Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde'nin açıkladığı 18 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer aldı: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Pique, Rakitic, Busquets, Denis Suarez, Iniesta, Luis Suarez, Messi, Mascherano, Paulinho, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Deulofeu, Vidal ve Vermaelen.