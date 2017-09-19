19/09/2017 07:38


Beşiktaş'ta sakatlık şoku Adriano maçı bitiremedi

Adriano

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Adriano'nun yerine Necip Uysal oyuna girdi

Spor Toto Süper Lig'de rakibi Atiker Konyaspor ile mücadele eden Beşiktaş'ta Adriano, maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı futbolcu, Gökhan Gönül'ün sakatlığı ve Andreas Beck'in gidişi sonrasında zorunlu olarak sağ bekte oynuyordu.Brezilyalı futbolcunun baldırında çekme olduğu öğrenildi.Adriano'nun çıkışıyla birlikte oyuna Necip Uysal girdi. Adriano'nun görev aldığı sağ bek bölgesinde Necip Uysal görev yaptı.


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