18/09/2017 19:22


Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Atiker Konyaspor

Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Tosic'in ise cezası bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Tolgay, Atiba, Talisca, Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun.

Konyaspor: Serkan, Ferhat, Moke, Ali Turan, Skubic, Mehdi, Volkan, Fofana, Ömer Ali Şahiner, Manyama, Evouna.


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