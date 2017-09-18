18/09/2017 19:22
Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Tosic'in ise cezası bulunuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Tolgay, Atiba, Talisca, Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun.
Konyaspor: Serkan, Ferhat, Moke, Ali Turan, Skubic, Mehdi, Volkan, Fofana, Ömer Ali Şahiner, Manyama, Evouna.