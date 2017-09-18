18/09/2017 18:58


Cenk Tosun Şampiyonlar Liginde haftanın en iyisi seçildi

cenk tosun

Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Porto'ya karşı attığı gol Şampiyonlar Liginde haftanın en iyi golü seçildi

Siyah beyazlı formayı giyen başarılı futbolcu Cenk Tosun'un golü %37 internet oyu ile Devler Ligi'nde haftanın en güzel golü olarak tescillendi. G Grubu ilk haftasında deplasmanda Porto'yu 3 - 1 yenen Beşiktaş'ın 2. golünü kaydeden Cenk Tosun'un golü, Barcelona'dan Lionel Messi, Chelsea'den Pedro Rodriguez, Borussia Dortmund'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham'dan Harry Kane ile yarıştı.

 Cenk Tosun'u Chelsea'nin İspanyol yıldızı Pedro Rodriguez yüzde 19'luk oy oranıyla takip ederken, Barcelona'nın süperstarı Messi ise 3. sırada yer aldı. Messi'nin Juventus ağlarına gönderdiği gol, topladığı yüzde 18'lik oyla 3. sırada kendisine yer buldu. Cenk Tosun'un aldığı oy, Pedro ve Messi'nin oylarının toplamına eşit oldu.

 


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