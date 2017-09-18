18/09/2017 18:41


Beşiktaş Leipzig maçı bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş Leipzig

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile karşı karşıya gelecek

Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında 26 Eylül Salı günü saat 21.45’te Vodafone Park’ta Alman temsilcisi RB Leipzig ile mücadele edecek.

Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.


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