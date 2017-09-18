Beşiktaş Leipzig maçı bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile karşı karşıya gelecek
Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında 26 Eylül Salı günü saat 21.45’te Vodafone Park’ta Alman temsilcisi RB Leipzig ile mücadele edecek.
Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.