18/09/2017 16:56


Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı muhtemel 11'ler

Beşiktaş Konyaspor

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında bu akşam Beşiktaş ve Konyaspor mücadele edecek

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ ATIKER KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano(Necip Uysal), Pepe, Mitrovic, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Babel, Negredoÿ

SAKAT: Oğuzhan Özyakup (Durumu Belirsiz)

CEZALI: Tosic

Atiker Konyaspor :Serkan-, Skubic, Ali Turan, Ferhat, Moke, Ömer Ali Şahiner, Mehdi, Musa Araz, Fofana, Milosevic, Ezekiel

SAKAT: Traore

CEZALI:Yok


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