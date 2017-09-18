Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı muhtemel 11'ler

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında bu akşam Beşiktaş ve Konyaspor mücadele edecek

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ ATIKER KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano(Necip Uysal), Pepe, Mitrovic, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Babel, Negredoÿ

SAKAT: Oğuzhan Özyakup (Durumu Belirsiz)

CEZALI: Tosic

Atiker Konyaspor :Serkan-, Skubic, Ali Turan, Ferhat, Moke, Ömer Ali Şahiner, Mehdi, Musa Araz, Fofana, Milosevic, Ezekiel

SAKAT: Traore

CEZALI:Yok