Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı canlı yayı bilgileri
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş evinde rakibi Atiker Konyaspor'u konuk edecek
Vodafone Park Stadı'nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.
Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçı muhtemel 11'ler belli oldu
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Mitrovic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Atiker Konyaspor:Serkan, Skubic, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Moke Ömer Ali , Musa Araz, Mehdi , Fofana, Milosevic, Ezekiel