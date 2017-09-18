18/09/2017 09:49


Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı canlı yayı bilgileri

Beşiktaş Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş evinde rakibi Atiker Konyaspor'u konuk edecek

Vodafone Park Stadı'nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçı muhtemel 11'ler belli oldu

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Mitrovic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Atiker Konyaspor:Serkan, Skubic, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Moke Ömer Ali , Musa Araz, Mehdi , Fofana, Milosevic, Ezekiel


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