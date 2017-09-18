18/09/2017 09:15


Göztepe Gençlerbirliği maçında pankart krizi

Mustafa Kemal’in Askerleriyiz

Göztepe ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada pankart krizi yaşandı

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe’nin tribünündeki ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ pankartı stadyum yetkilileri tarafından kaldırıldığı iddia edildi. Göztepe- Gençlerbirliği maçında kapalı tribününe dev bir “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” pankartı asıldı. Ancak maçın ilk yarısında asılı duran pankart ikinci yarı yerinde yoktu. Pankartın siyasi bulunduğu için kaldırıldığı şeklindeki haberler, büyük tepki çekti.

Göztepe taraftar grubu Yalı tarafından yapılan açıklama ise olayın aslında daha farklı bir şekilde yaşandığını gösterdi. Pankartın stadyum yetkilileri tarafından kaldırılmadığı belirtilen açıklamada, ipi koptuğu için pankartın ikinci yarı toparlamak zorunda kaldıkları belirtildi. Göztepe Yalı taraftar grubunun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ‘Gençlerbirliği maçında astığımız ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ pankartımız ipleri koptuğundan ikinci yarı toplamak zorunda kaldık. Bazı basın yayın organlarından yazıldığı gibi görevliler tarafından kaldırılmadı’ ifadeleri kullanıldı.

 

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