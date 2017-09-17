17/09/2017 11:46


Atletico Madrid taraftarından Arda Turan'ı şok edecek hareket

Arda Turan

Arda Turan için yaptırılan özel taşlara Atletico Madrid taraftarı zarar verdi

Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da kulübün oyuncularına özel taşlar yapıldı. Bu oyuncularda birisi olan Arda Turan'ın taşına Atletico'lu taraftarlar tarafından zarar verildi.

Atletico Madrid kulüp tarihine geçmiş futbolculara yeni stadında özel taşlar yaptırdı. Yeni statta yer alan bu taşlardan bazılarına taraftarlar tarafından zarar verildi.2015 yılında Atletico'dan Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın isminin yer aldığı taşa da zarar verildi.

AGÜERO DA LİSTEDE

Arda Turan'ın yanı sıra Atletico'dan Real Madrid'e giden Hugo Sanchez'in taşı da zarar gördü. Taraftarların tepkisine maruz kalan bir diğer isim ise Sergio Agüero oldu.

 
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