Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, rakibi Alanyaspor'un evine konuk olacak
Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1’den naklen ekranlara gelecek.
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LER
Alanyaspor: Haydar, Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love.
Fenerbahçe: Volkan, İsla, Neto, Neustadter, İsmail, Giuliano, Josef, Ozan, Valbuena, Soldado, Janssen.