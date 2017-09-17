17/09/2017 11:31


Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

Alanyaspor Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, rakibi Alanyaspor'un evine konuk olacak

Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1’den naklen ekranlara gelecek.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love.

Fenerbahçe: Volkan, İsla, Neto, Neustadter, İsmail, Giuliano, Josef, Ozan, Valbuena, Soldado, Janssen.

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