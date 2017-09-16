16/09/2017 12:41


Takım arkadaşları Selçuk İnan için harekete geçti

Selçuk İnan

Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı Selçuk İnan'a taraftarlardan gelen eleştiriler üzerine sarı kırmızılı futbolcular takım arkadaşlarına destek için bugün kenetlenecek

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre; Antalyaspor maçından sonra hedef isim haline gelen ve ultrAslan taraftar grubunun yayınladığı bildiri ile takımda görmek istenmediği dile getirilen futbolcuya teknik direktör Igor Tudor ve yönetimden sonra takım arkadaşları da sahip çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda yine aynı grubun tepki göstermesi beklenen Selçuk İnan'ı arkadaşları yalnız bırakmayacak. Böyle bir tablo halinde Selçuk'un yanında yer alma kararı alan bütün futbolcular, atılan gollerden sonra kaptanlarıyla beraber sevinecek.

Böylece tribünlere ve kamuoyuna, “Biz bir ekibiz” mesajı verilecek. Tartışmanın bir an önce sona ermesinin gerektiğine dikkat çeken kulüp yetkilileri, “Gereksiz yere ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Şu an bu tartışmaların zamanı değil. Bundan sadece Galatasaray zarar görür. Kendi kendimize sorun çıkarıyoruz” yorumunu yaptı.


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