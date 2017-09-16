16/09/2017 11:29


Fenerbahçeli taraftarı heyecanlandıracak Mesut Özil iddiası

Mesut Özil

The Sun gazetesinde yer alan habere göre Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelmeye çok yakın

İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre, Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'in gelecek sezon Fenerbahçe forması giyme ihtimali çok yüksek. Haberde, Mesut için F.Bahçe'nin yanı sıra Manchester United, İnter ve Milan'ın da devrede olduğu belirtildi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Türk kız arkadaşı Amine Gülşe'yle birlikte sık sık İstanbul'a gittiğini yazan gazete, transferde Fenerbahçe'nin daha şanslı olduğunu yazdı. 2013'ten bu yana forma giydiği Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu sık sık dile getiriyor. Mesut, Arsenal'de toplam 165 maçta 32 gol attı, 57 asist yaptı.

 


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