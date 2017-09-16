16/09/2017 11:05


Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgileri

Galatasaray Kasımpaşa

Süper Lig'de bu hafta lider Galatasaray, rakibi Kasımpaşa'yı sahasında konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahası TT Arena'da Kasımpaşa ile mücadele edecek. 16 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de İstanbul'da Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Futbolseverler Galatasaray-Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı izleyebilecekler.


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