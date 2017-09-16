16/09/2017 09:34


Arda Turan o karşılaşmada forma giyemeyecek

Arda Turan

Barcelona ile Getafe takımları arasında oynanacak karşılaşmada milli futbolcu Arda Turan forma giyemeyecek

Sakatlığı nedeniyle zor günler yaşayan Arda Turan, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Barcelona’nın maç kadrosuna giremedi. Arda’nın sakatlığı, 5 Eylül’de Hırvatistan’a karşı oynanan milli maçın ardından futbolcunun İspanya’ya dönmesinden sonra açıklanmıştı. La Liga’da 9 puanla lider olan Barcelona, 4. hafta maçında 10. sıradaki Getafe’ye konuk olacak.


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Arda Turan o karşılaşmada forma giyemeyecek
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