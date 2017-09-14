14/09/2017 14:50


Süper Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu

cüneyt çakır

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

15 Eylül Cuma:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

 

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