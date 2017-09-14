14/09/2017 14:48


Fenerbahçeli yönetici Hakan Dinçay sonsuzluğa uğurlandı

Hakan Dinçay

Fenerbahçe Kulübünün asbaşkanlarından olan Hakan Dinçay 56 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Dinçay için bugün tören düzenlendi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli futbolcular ve kadın voleybolcular ile spor camiasında birçok isim katıldı. Dinçay'ın naaşı, kılınan namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.


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