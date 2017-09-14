Fenerbahçe Aykut Kocaman hakkındaki iddialara nokta koydu

Fenerbahçe kulübü son dönemlerde kötü gidişatın devam etmesi nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımdan gönderileceğine ilişkin basına yansıyan haberlere sert bir yanıt verdi

Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de oynanacak Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş müsabakalarının Aykut Kocaman için kader maçları olarak gösterilmesiyle ilgili olarak, "Hocamız Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır." ifadelerine yer verildi.

Taraftarların bu tür haberlere itibar etmemesi istenerek, "Uygun tabirle, 'Cehennem donana dek Aykut Kocaman.' düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.