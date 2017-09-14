Kara Kartal Porto'yu mağlup ederek tarih yazdı

Kara Kartal Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-1 mağlup ederek şampiyonlar liginde deplasmanda tarih yazdı.

Kara Kartal Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-1 mağlup ederek şampiyonlar liginde deplasmanda tarih yazdı.Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yendi. 5. dakikada Talisca'nın pasında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Babel, rakibini geçtikten sonra sert vurdu ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. 13. dakikada Beşiktaş, 1-0 öne geçti. Sağdan gelişen atakta Quaresma'nın güzel ortasında ön direkte rakibinden önce hamle yapan Talisca, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-1 19. dakikada Brahimi'nin sol çaprazdan ortasında Beşiktaş ceza alanı içinde oluşan karambolde topla son olarak buluşan Torres'in yerden sert şutunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak taca çıktı. 21. dakikada Porto maçta eşitliği sağladı. Telles'in soldan kullandığı korner atışında ön direkte Tosic, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1 28. dakikada Cenk Tosun, uzak mesafeden güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve Beşiktaş bir kez daha öne geçti: 1-2 33. dakikada Soares'in uzak mesafeden plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı. Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

Canli/// İkinci yarı 61. dakikada ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Soares'in sert şutunda kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. 64. dakikada Telles'in sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Marcano'nun kafa vuruşunda, kaleci Fabricio'yu geçen meşin yuvarlağı Oğuzhan Özyakup, çizgi üzerinden taca attı. 84. dakikada Hernani'nin ceza alanı önünden şutunda, top yandan auta gitti. 86. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta gelişen atakta iyi paslaşan siyah-beyazlı takımda son çizgide topla buluşan Negredo, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Babel'in önüne bıraktı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3 Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.