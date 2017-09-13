13/09/2017 14:18


Fenerbahçe'den flaş hamle Aykut Kocaman'ın istifası istenebilir

Aykut Kocaman

Fenerbahçe'de art arda alınan mağlubiyetler nedeniyle yönetimin Aykut Kocaman'dan istifasını isteyebileceği iddia edildi

Beklentilerin yüksek olduğu sezon Fenerbahçe adına kötü başladı. Şu ana kadar oynadığı 8 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen sarı lacivertliler, hem Avrupa’dan elenmesi hem de henüz 4. hafta sonunda Galatasaray ve Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde kalması tüm planları altüst etti.

Habertürk Gazetesi’nin haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim, Aykut Kocaman’a şimdiye kadar net bir tepki göstermese de hayal kırıklığı yaratan sonuçlar deneyimli hocanın kredisini cidde ölçüde sarstı.

Alanya ve Beşiktaş ile oynanacak maçları kader karşılaşmaları olarak gören sarı lacivertli kurmaylar, bu maçtan çıkacak sonucun ardından Kocaman’ın geleceğini masaya yatıracak.

İSTİFA MI EDECEK

Bu iki mücadelenin de kaybedilmesi halinde radikal kararların alınabileceği konuşulurken, Aykut Kocaman da sürpriz bir hamlede bulunabilir. Trabzon maçının ardından “Akıl sağlığımı kaybetmeden durumu düzelteceğiz” diyen Kocaman, Başakşehir maçından sonra da “Hayatta hissedersin ya, ‘Olmuyor yani bir şeyler’ dersin” ifadeleriyle sabrının tükendiğinin sinyalini vermişti.

Kocaman’ın da Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında puan kaybedilmesi halinde istifayı düşünebileceği öğrenildi. Kocaman bu durumu hiçbir şekilde yansıtmayıp çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etse de kafanın bir köşesinde bu fikri tutuyor.


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